Nino D’Angelo omaggia Maradona: “Il più grande di tutti i tempi” [VIDEO]

Nelle ultimissime ore anche Nino D’Angelo si è voluto unire all’immenso cordoglio causato dalla funesta morte di Diego Armando Maradona. Il cantautore napoletano ha così postato un video sul proprio canale Instagram che lo ritrae intento a cantare e suonare al pianoforte il famosissimo coro “Ho visto Maradona”.

La didascalia del post invece recita di un particolare aneddoto vissuto dal maestro e risalente al suo incontro con il Pibe de Oro molti anni addietro. Luogo dell’incontro?

Ovviamente il prato dello Stadio San Paolo. Ecco le parole di Nino D’Angelo.

“Ad un certo punto mi ha preso per mano come se fossi un bambino, mi ha portato al centro del campo e mi ha detto: “Guarda cosa faccio”. Era ad una ventina di metri dalla piccola porta vuota e quando stava per tirare”

“Io subito: “Diego pure io riesco a segnare da questa distanza visto che non c’è il portiere”, e lui: “Ma io non voglio segnare, io voglio prendere la traversa” e così è stato per tre volte consecutive. Applausi a non finire. Era sempre lui, il genio, il Dio del calcio, il più grande giocatore di tutti i tempi, di tutti i pianeti. Per vedere il post con il relativo video, clicca qui.