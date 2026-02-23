Niscemi, la visita a sorpresa di Mattarella: “Stiamo lavorando per voi”

A sorpresa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a Niscemi per fare visita alla popolazione vittima delle conseguenze della recente frana. Frana che ha distrutto gran parte del paese e che sta facendo interrogare mezza Italia riguardo alla praticabilità del territorio del paesino

La visita del presidente Mattarella

Nella mattinata di oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla popolazione di Niscemi, colpita dalla recente frana che ha dilaniato l’intero paesino. Sono oltre 1500 le persone sfollate e costrette allo sgombero dalla zona, ritenuta ormai fin troppo pericolosa per abitarci.

Una situazione che sta vedendo parecchia collaborazione da parte dello stato italiano e, soprattutto, da parte di gente che ci sta mettendo la faccia come l’architetto Roberto Palumbo che ha affermato “stiamo lavorando per voi”.

La situazione a Niscemi

La situazione può dirsi pessima, ma intanto continua il tentativo di risalita da parte del comune siciliano. Stanno continuando i contributi alle famiglie costrette a lasciare le proprie dimore, con il comune che ha emesso altri 174 bonifici portando il numero complessivo a 252. Si aggiungeranno altri 190 contributi, almeno, per garantire alla popolazione di provare a rialzarsi immediatamente. Però, l’Italia continua ad interrogarsi riguardo a se si potesse evitare o meno una situazione del genere.