Noa Lang, le dichiarazioni post PSV non scalfiscono Conte: 11esima panchina consecutiva per l’attaccante

Moreno Zannone
Moreno Zannone
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Antonio Conte non cambia strada. Nonostante la pesante debacle col PSV, il tecnico del Napoli ha deciso di confermare in larga parte i titolari delle ultime uscite. Una scelta di fiducia verso il gruppo, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e solidità proprio contro l’Inter.

Solo qualche piccolo ritocco, ma nessuna rivoluzione tattica. Conte resta fedele al suo schema e ai suoi principi di gioco, convinto che i risultati arriveranno con la continuità. Dopo le critiche piovute post Champions, il mister azzurro mantiene la calma e chiede ai suoi una reazione di orgoglio.

Ancora panchina per Noa Lang, l’attaccante olandese costato quasi 30 milioni di euro. Le sue parole dopo la gara di Eindhoven fanno capire molto l’umore del calciatore, e il giocatore dovrà ancora attendere per riconquistare la piena fiducia dell’allenatore. Conte preferisce preservare la stabilità dello spogliatoio in un momento delicato.

L’obiettivo è rialzarsi subito. Contro l’Inter servirà compattezza, carattere e concentrazione. Conte chiede al gruppo una risposta forte, senza alibi né distrazioni: il Napoli ha bisogno di ritrovare sé stesso, e per farlo l’allenatore ha scelto di affidarsi ancora una volta ai suoi uomini più fidati.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
