Noa Lang manda un messaggio sul suo profilo Instagram!

Noa Lang torna a far parlare di sé, non per le sue giocate in campo ma per un enigmatico post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attaccante olandese del Napoli ha condiviso una serie di immagini che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sequenza comprende tre fotografie in cui indossa la maglia azzurra e, a sorpresa, un’illustrazione di Goku, celebre protagonista del cartone animato Dragon Ball. Un gesto che molti hanno interpretato come un messaggio motivazionale, forse indirizzato anche al tecnico Antonio Conte.

Lang, arrivato a Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato, era stato voluto con forza dal direttore sportivo Giovanni Manna e dallo stesso Conte. Il club ha investito circa 27 milioni di euro per portarlo in Serie A, ma finora l’esterno non ha avuto la possibilità di esprimersi. Il suo minutaggio è minimo: solo 17 minuti in campionato. Persino nell’ultima sfida contro il Pisa, quando sembrava prossimo all’ingresso in campo, l’allenatore ha preferito rivedere i propri piani all’ultimo istante.

La scelta di pubblicare immagini così simboliche non è passata inosservata. L’icona di Goku che si prepara a diventare Super Saiyan richiama forza, determinazione e un improvviso aumento di potere. In molti vi hanno letto la volontà del giocatore di dimostrare di essere pronto a una trasformazione, pronto cioè a far esplodere tutto il suo potenziale quando finalmente gli verrà concessa l’occasione.

Per i tifosi azzurri il messaggio è chiaro: Lang non intende arrendersi e vuole conquistarsi il suo spazio. Dopo un inizio di stagione in ombra, l’esterno olandese sembra voler rassicurare il pubblico sulla sua determinazione e sul desiderio di contribuire alle ambizioni del Napoli. Le reazioni sui social lo confermano: centinaia di commenti di incoraggiamento hanno accompagnato il post.

Resta ora da capire come Antonio Conte interpreterà questo segnale. Potrebbe trattarsi di un semplice atto di autostima, ma anche di una sottile richiesta di maggiore fiducia. In ogni caso, l’enigmatico post di Noa Lang ha già ottenuto un primo risultato: riportare i riflettori su un calciatore che, nonostante il talento indiscusso, è ancora in cerca della sua occasione per brillare davvero in maglia azzurra.