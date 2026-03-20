Napoli, Noa Lang sempre più vicino al rientro

Noa Lang non sta attraversando un bel periodo. L’attaccante, in prestito dal Napoli al Galatasaray, durante la partita contro il Liverpool, ha subito un infortunio.

Durante il match, il calciatore ha rischiato di perdere il pollice della mano destra. Recentemente, si è operato. La situazione, comunque, non è ancora rientrata. Anzi, desta forte preoccupazione anche per il club partenopeo.

Nel frattempo, l’olandese sta affrontando la convalescenza proprio a Napoli, dove ha ancora la sua abitazione. La moglie, infatti, spesso in questi mesi è tornata nella loro dimora campana.

Secondo quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, non è improbabile che al termine della stagione, l’attaccante rimanga al Napoli. Lui stesso non ha mai escluso la possibilità di continuare il suo percorso nel club partenopeo.

Nella prima parte di campionato, l’olandese non ha trovato grande spazio nella formazione di Antonio Conte. Spesso, è stato rilegato ai margini della squadra.