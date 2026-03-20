venerdì, Marzo 20, 2026
HomeCalcioSerie ANapoli, Noa Lang sempre più vicino al rientro
Serie A

Napoli, Noa Lang sempre più vicino al rientro

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

Noa Lang non sta attraversando un bel periodo. L’attaccante, in prestito dal Napoli al Galatasaray, durante la partita contro il Liverpool, ha subito un infortunio.

Durante il match, il calciatore ha rischiato di perdere il pollice della mano destra. Recentemente, si è operato. La situazione, comunque, non è ancora rientrata. Anzi, desta forte preoccupazione anche per il club partenopeo.

Nel frattempo, l’olandese sta affrontando la convalescenza proprio a Napoli, dove ha ancora la sua abitazione. La moglie, infatti, spesso in questi mesi è tornata nella loro dimora campana.

Secondo quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, non è improbabile che al termine della stagione, l’attaccante rimanga al Napoli. Lui stesso non ha mai escluso la possibilità di continuare il suo percorso nel club partenopeo.

Nella prima parte di campionato, l’olandese non ha trovato grande spazio nella formazione di Antonio Conte. Spesso, è stato rilegato ai margini della squadra.

Articolo precedente
Dopo Juanlu, il Napoli punta un altro giocatore della Liga spagnola
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode