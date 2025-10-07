Noa Lang sempre più lontano dal progetto Napoli: lascerà già a gennaio?

L’avventura di Noa Lang al Napoli potrebbe già volgere al termine, almeno temporaneamente. Secondo quanto riportano diversi media olandesi, l’esterno offensivo classe 1999 sarebbe vicino a lasciare la squadra partenopea durante la finestra di mercato invernale di gennaio. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un prestito, soluzione che permetterebbe al calciatore di ritrovare continuità e spazio dopo un inizio di stagione vissuto più in panchina che da protagonista. L’indiscrezione, che circola con insistenza nei Paesi Bassi, sta già accendendo l’interesse di diversi club, pronti a muoversi per assicurarsi le sue prestazioni.

Lang, arrivato in estate per circa 25 milioni di euro più bonus, rappresentava uno degli investimenti più importanti del Napoli nella sessione estiva di mercato. L’operazione, condotta dal direttore sportivo Giovanni Manna, era stata preparata da tempo, con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte un giocatore tecnico, veloce e capace di creare superiorità numerica. Tuttavia, le aspettative non sono state del tutto rispettate: Lang ha trovato poco spazio nelle rotazioni del tecnico salentino, che finora lo ha impiegato con grande parsimonia, preferendo profili più esperti o tatticamente affidabili.

Le difficoltà di ambientamento e la necessità di giocare con continuità stanno dunque spingendo il giocatore a valutare nuove opportunità. Dall’Olanda, il PSV Eindhoven, suo ex club, osserva la situazione con grande attenzione. L’idea di un clamoroso ritorno entusiasma i tifosi biancorossi, che sui social network hanno espresso il desiderio di rivedere Lang con la maglia che lo aveva lanciato nel grande calcio europeo.

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, non sarà semplice convincere il Napoli a lasciar partire un giocatore pagato a caro prezzo solo pochi mesi fa. Il club azzurro dovrà valutare con attenzione ogni offerta, tenendo conto anche del parere di Conte, che avrà l’ultima parola sulla decisione finale. Una cessione in prestito potrebbe rappresentare un compromesso utile per tutte le parti: consentirebbe a Lang di crescere altrove e al Napoli di non svalutare il proprio investimento.

In attesa di sviluppi concreti, resta chiaro che il futuro di Noa Lang è più incerto che mai. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’olandese resterà a disposizione del Napoli o se, invece, volerà di nuovo nei Paesi Bassi per rilanciare la propria carriera. Intanto, a Eindhoven si sogna già il grande ritorno di uno dei giocatori più amati degli ultimi anni, mentre a Napoli si riflette su un talento che, per ora, non è ancora riuscito a brillare.