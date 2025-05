Noah Okafor: un breve passaggio a Napoli senza lasciare il segno

Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, ha vissuto un’esperienza fugace e poco incisiva con la maglia del Napoli nella stagione 2024-2025. Arrivato in prestito oneroso dal Milan nell’ultima giornata del mercato invernale, con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, Okafor era stato individuato come possibile rinforzo offensivo dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia

Le aspettative sul giocatore erano alte, complice la sua giovane età e le sue qualità atletiche, ma la realtà si è rivelata ben diversa. L’ex Salisburgo ha totalizzato pochissime presenze e non è mai riuscito a segnare in gare ufficiali. Nonostante un gol messo a segno in amichevole contro il Giugliano che aveva fatto ben sperare, Okafor non ha mai realmente trovato spazio nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Le cause di questa mancanza di impatto sono molteplici. In primo luogo, problemi fisici e una condizione atletica non ottimale hanno limitato le sue prestazioni sin dall’inizio. Inoltre, la concorrenza nel reparto offensivo partenopeo, unita a un sistema di gioco molto esigente, non ha permesso allo svizzero di trovare la giusta continuità.

Stagione difficile

Conte, consapevole delle difficoltà del ragazzo, aveva inizialmente predisposto un programma personalizzato per cercare di rimetterlo in forma e integrarlo nei meccanismi della squadra. Tuttavia, il tempo e le esigenze di risultati immediati hanno reso il suo rilancio quasi impossibile.

Con la fine della stagione e il mancato riscatto da parte del Napoli, la parentesi napoletana di Noah Okafor può dirsi ufficialmente conclusa. Il giocatore farà ritorno al Milan, senza aver lasciato alcuna traccia significativa del suo passaggio in azzurro.

Per il Napoli, si tratta di una separazione priva di rimpianti, dato il minimo impatto dell’attaccante sulla stagione. Per Okafor, invece, si apre un momento cruciale: ritrovare condizione e fiducia sarà fondamentale per rilanciare una carriera che sembrava promettente, ma che rischia di perdersi tra infortuni e occasioni mancate.