Noemi Bocchi in partenza con la piccola di casa Totti. Quale sarà la reazione di Ilary Blasi?

Dopo il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è completamente rinata passando dall’essere molto riservata a sbandierare sui social la sua nuova relazione. Ilary Blasi, infatti, sta vivendo una vera e propria favola con il giovane Bastian Muller che le sta facendo rivivere una seconda giovinezza.

La conduttrice romana non è l’unica ad essere fotografata in giro. Il settimanale Chi, infatti, ha recentemente beccato la nuova fiamma del calciatore, Noemi Bocchi, in partenza con sua figlia Sofia, di 11 anni, e la piccola Isabel intenta a trascinare un trolley.

Di Francesco, però, non c’è traccia e non è chiaro se fosse assente solamente negli scatti o se la Bocchi fosse in partenza da sola con Sofia e Isabel.

Insomma, la piccola di casa Totti è tornata nuovamente in prima pagina dopo gli scatti con Bastian al parco dell’Eur. Se Francesco non aveva ben reagito agli scatti, questa volta come l’avrà presa Ilary?