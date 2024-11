Noemi Bocchi, la richiesta che ha scatenato i social

Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, è nuovamente al centro delle polemiche.

Non è che la prima volta che esplodono i commenti, dopo alcune sue affermazioni. In realtà, dopo lo scandalo della sua relazione con il capitano della Roma, la giovane non si trova di certo in una situazione piacevole. Più e più volte, da parte dei fan della coppia di Totti e Ilary Blasi, è stata denominata come una “rovina famiglie”. Pertanto, qualunque cosa Noemi faccia, avrà sempre un proiettore puntato in volto e persone pronte a volgerle il dito contro.

Questa volta, tutto è nato da una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Nella storia in questione, la Bocchi fa una semplice richiesta, che ha lasciato molte persone titubanti. Dopo aver espresso il suo desiderio di realizzare un albero di Natale “super stupendissimo”, ha chiesto se ci fosse qualcuno disposto ad aiutarla nel suo intento.

Ancora una volta, è stata attaccata per essersi mostrata frivola e priva di un reale contatto con i problemi della realtà. A dir la verità, non è la domanda fatta a sconvolgere il web, quanto più il momento nel quale questa è stata posta. Noemi ha da poco scoperto di essere stata tradita dal suo compagno e la sua unica preoccupazione sembra essere quella degli addobbi natalizi. Un atteggiamento molto strano e che ha indotto i suoi seguaci ad ipotizzare un’altra possibile realtà.

Totti potrebbe essere stato perdonato, dopo una specifica promessa, voluta da Noemi? Magari, quella di costruire una famiglia e di avere un figlio? Solo il tempo può rivelare se questa tesi, portata avanti da molti, sia vera. Nel dubbio, l’unica attuale preoccupazione della Bocchi è l’albero per il prossimo Natale.