Noemi Bocchi, nuove accuse da parte dell’ex marito: “Mi chiedeva i soldi. Non mi risulta sia laureata”

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, il quale ha avuto due figli da lei è un fiume in piena contro la donna. Il suo nome è diventato noto ai media per la sua recente storia con Francesco Totti, relazione che avrebbe fatto tramontare definitivamente il matrimonio con Ilary Blasi. L’ex marito della Bocchi, in un’intervista per Chi, non si è risparmiato contro l’ex moglie.

Fiume in piena: “Mi chiedeva soldi, non mi risulta sia laureata in Economia”

“È una donna che ti prende” ha esordito Caucci al noto giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini. “È una bella donna, quando vai in giro con lei suscita un certo effetto: è sempre curata, molto ben vestita, attenta al dettaglio estetico” ha continuato l’uomo. Ma non è tutto, perché l’imprenditore ha sollevato molti dubbi sulla sua ex moglie.

Stando a quanto raccontato dall’uomo, Noemi non sarebbe nemmeno laureata: “Stava studiando e doveva portare a termine l’università. Quando è nata Sofia, ha dovuto interrompere. Poi mi ha detto: ‘Vorrei continuare a studiare’ e io: ‘Nessun problema’. Dopo che è nato Tommaso mi ha detto: ‘Vorrei riprendere di nuovo’. E io l’ho iscritta per la terza volta, pagando anche gli anni in cui non aveva frequentato. Leggo sui giornali che si è laureata in Economia e sarei contento, vorrebbe dire che tutto quello che ho investito è servito, mi farebbe piacere sapere che si è laureata ma non mi risulta“.

La fine del loro matrimonio è stata segnata da diverse incomprensioni, una delle quali il luogo dove abitare. Pare la Bocchi soffrisse molto a Tivoli, per questo ha chiesto di stabilirsi a Roma: “Lei voleva andare a vivere a Roma, diceva che lì avremmo potuto muoverci con maggiore libertà. Soltanto dopo capii il vero motivo per cui voleva andare a vivere a Roma“.

Da lì è iniziata una profonda crisi che li ha portati a chiudere la loro storia. Mario Caucci accusa Noemi di non essergli stato vicino quando è caduto in depressione a causa della morte della madre: “Avevo bisogno dell’amore di una moglie, dei figli, di rientrare in un nido dove sentirmi protetto. Noemi ha iniziato a chiedere quello che, secondo lei, le spettava: ‘Mi devi dare questo’, ‘Voglio la macchina nuova’, ‘Mi servono questi soldi’, tutta una serie infinita di richieste che non potevo accontentare perché non avevo risorse. Da lì è scaturita una richiesta di separazione giudiziale”.

La replica di Noemi Bocchi

In questi giorni, Noemi Bocchi ha risposto per la prima volta a queste accuse affidandosi ad una stories su Instagram. La donna ha pubblicato una foto con Mario Caucci e la didascalia: “Grazie per questi 10 anni unici”. Una foto normale se non fosse che la Bocchi ha inserito come sottofondo la musica del circo. Insomma, qualcosa nella storia d’amore con Caucci è stata omessa.