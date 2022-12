La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti continua ad essere la più gettonata del mondo gossipparo. Tutti parlano di loro, tutti si chiedono come sia possibile che la meravigliosa favola con Ilary Blasi sia finita. Insomma, i fatti privati della famiglia Totti sono sulla bocca di tutti. Mario Caucci, ex marito della Bocchi, ha rilasciato una lunga intervista a Chi magazine e come un fiume in piena ha fatto delle importanti rivelazioni.

Caucci: “La nostra è stata la più bella storia”

L’imprenditore romano di 35 anni ha ricordato la sua storia con Noemi: “Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai a eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato perché più ero solo e più potevo essere governabile”.

L’uomo ha rivelato che entrambi, in fin dei conti, amavano la bella vita e il lusso: “Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello”.

L’imprenditore mette in guardia sulla moglie: non tutto quello che si dice è vero

Mario Caucci, a fine intervista, ha inoltre sganciato un paio di notizie molto interessanti sull’ex moglie: non tutto quello che si dice su di lei è vero. “Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi“ ha spiegato.

Da qui il dubbio: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”. Infine, l’imprenditore ha “bacchettato” anche Francesco Totti, consigliandogli di preservare “quelle che sono le uniche vittime, i figli, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia”.