Noemi Bocchi, parlano delle fonti vicine: “Ha un obiettivo preciso”. Intanto Ilary Blasi si gode la nuova storia d’amore

Sono passati ormai molti mesi dalla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Entrambi hanno ripreso a vivere con i rispettivi partner, Noemi Bocchi e Bastian Muller, ma le voci sulle loro storie non si placano. Sulla Bocchi, infatti, se ne dicono pressoché di tutti i colori, vediamo le ultime dichiarazioni.

Parlano delle fonti vicino alla ragazza

Sul settimanale Nuovo sono riportate alcune dichiarazioni di fonti vicine a Noemi, le quali pare abbiamo confermato di fatto quanto detto in questi mesi. Si legge sul settimanale: “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli. Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”. Parole di fuoco che di certo non le rendono giustizia e alimentano sempre più le voci su di lei.

E Ilary Blasi se la gode

Nonostante non siano stati raggiunti in tribunale gli accordi sulla separazione, Ilary Blasi se la gode comunque. A breve ricomincerà a lavorare in tv alla conduzione de L’Isola dei Famosi e soprattutto vive serena la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Sui social ormai i due non si nascondono più e la Blasi si mostra felice mano nella mano con il suo nuovo amore. Un segnale chiaro e preciso per Totti: il matrimonio è naufragato davvero e non c’è posto per ripensamenti.

Come se non bastasse, Ilary Blasi ha cancellato dai social tutte le foto con l’ex capitano della Roma, ad eccezione di quelle di famiglia con i figli. Anche questo un chiaro segnale che vede la conduttrice sempre più lontana con il cuore da Roma e più vicina alla Germania.