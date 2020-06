Noemi, fan increduli davanti al suo cambiamento: “Giuro che sono io”

La nota cantante Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, ha lasciato i fan increduli. Il motivo? La forma smagliante che la donna ha mostrato in una delle sue ultime foto postate su Instagram.

LA SORPRENDENTE FOTO – La cantante, oltre ha una splendida voce, è sempre stata una bella donna. Noemi ha però deciso di stravolgere il suo aspetto, approfittando del lungo lockdown. A testimoniare il cambiamento dell’ex giudice di The Voice è l’immagine che ha condiviso sui social, lasciando sbalorditi i fan.

“Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate . Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”, così recita la didascalia che accompagna il tanto discusso scatto. La foto in questione mostra una radiosa Noemi in splendida forma. Non sono mancati i commenti dei fan, neanche di coloro che non credevano che quella in foto fosse proprio la cantante. “Ma non sei tu nella foto”, ha commentato così un follower, ottenendo subito la replica dell’artista: “Giuro che sono io”.

IL METODO TABATA – In molti hanno sommerso di domande la vincitrice di X-Factor, volendo scoprire quale fosse il segreto dietro quel sorprendente dimagrimento. La cantante ha spiegato che ha seguito il metodo Tabata.

L’allenamente Tabata, meglio conosciuto come Tabata training o Guerrilla cardio, è una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare che ha avuto inizio negli anni ’90. Ideato dall’omonimo scienziato giapponese, il metodo consiste in un workout intervallato ad alta intensità molto indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.