Noleggio a breve o lungo termine, ecco le differenze

Il noleggio auto consente di poter utilizzare un veicolo previo pagamento di un canone mensile concordato con la compagnia di noleggio, per un periodo di tempo considerato breve oppure per un lasso di tempo più lungo. Si distingue, infatti, il contratto di noleggio a breve termine da quello a lungo termine; le due modalità di noleggio si differenziano non solo per la durata ma anche per altri fattori, come ad esempio il costo e la modalità di pagamento. Il noleggio a lungo termine potrebbe avere costi inferiori rispetto a quello a breve termine, ed inoltre il pagamento solitamente avviene tramite addebito sul conto corrente bancario, mentre per il noleggio a breve termine serve una carta di credito come garanzia. In ogni caso, è necessario avvalersi di compagnie di noleggio esperte nel settore.

Il noleggio a breve termine

Il noleggio a breve termine consente di detenere il veicolo per un periodo temporale che generalmente va da 1 ai 30 giorni, e quindi si tratta di un contratto adatto a chi ha esigenze specifiche di pochi giorni. Solitamente, ci si avvale del noleggio a breve termine quando si visita una città in vacanza, o durante le trasferte di lavoro per muoversi in città, o ancora se si è impossibilitati in maniera momentanea ad utilizzare il proprio veicolo, ad esempio in caso di incidente o guasto, o ancora in attesa di una macchina nuova. Prima di noleggiare un veicolo per un breve periodo, è indicato fare un preventivo per trovare il veicolo più conveniente. Infatti, rispetto al noleggio a lungo termine, i fattori da considerare per un noleggio breve sono di meno, in quanto, per un noleggio “fugace” ci si può accontentare. Si tende, infatti, ad orientarsi su un modello di auto particolarmente economico, ma è necessario accertarsi anche che il veicolo scelto sia indicato per le proprie esigenze. Ad esempio, se si ha la patente da poco, non si possono guidare e quindi noleggiare tutte le auto. Bisogna trovare un modello che abbia un rapporto tra il peso e la potenza superiore a 55 kW per tonnellata. In nessun caso, inoltre, la potenza dell’auto guidata da un neopatentato può superare i 70 kW-95 CV.

Il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine, invece, consente di avere a disposizione una vettura per un periodo di tempo generalmente variabile dai 18 ai 60 mesi. Basta pagare un canone mensile e disporre del veicolo scelto senza acquistarlo, quindi non dovendosi preoccupare di tutto ciò che è correlato allo stesso, come ad esempio l’assicurazione RC auto, e in alcuni casi, il bollo. Le compagnie di noleggio, inoltre, offrono di solito assistenza stradale in ogni momento, copertura dei danni e disbrigo pratiche in caso di sinistri, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle gomme. Questa soluzione è perfetta per diversi soggetti, ad esempio i privati che vogliono un cosiddetto servizio “chiavi in mano”, senza preoccuparsi di versare anche il canone relativo all’assicurazione, oppure che amano cambiare spesso auto, avendo la possibilità di ampia scelta senza doversi preoccupare della svalutazione del veicolo. Ovviamente, questo tipo di servizio è adatto anche per i professionisti, che utilizzano l’auto nell’esercizio della loro attività. Questi soggetti possono avvalersi anche di detrazioni fiscali. Quando si sceglie un noleggio a lungo termine, bisogna considerare tutte le clausole contrattuali al fine di trovare la soluzione più comoda.