Noleggio a lungo termine con auto disponibili subito: i vantaggi della pronta consegna

Stai cercando una soluzione di mobilità flessibile che non ti faccia attendere mesi per avere un’auto nuova?

Il noleggio a lungo termine con auto in pronta consegna rappresenta la risposta ideale alle tue esigenze, combinando tutti i vantaggi della formula del noleggio con la rapidità di consegna che solo i veicoli già disponibili possono garantire.

Cos’è il noleggio a lungo termine in pronta consegna e come funziona

Il noleggio a lungo termine in pronta consegna è una formula che ti permette di ottenere rapidamente un veicolo selezionato tra quelli già disponibili presso le società di noleggio, evitando così le lunghe attese tipicamente associate all’ordine di auto nuove che possono protrarsi per mesi a causa delle attuali difficoltà produttive del settore automotive.

Come ci viene riferito dagli esperti di Noleggioclick, che ringraziamo per le preziose informazioni che ci hanno aiutato nella scrittura di questo articolo, il termine “pronta consegna” indica infatti la disponibilità immediata o in tempi molto rapidi di una vettura, consentendoti di iniziare a utilizzare il veicolo desiderato praticamente subito, con tempistiche di consegna che si aggirano mediamente intorno ai 35-40 giorni per veicoli già targati, un periodo significativamente inferiore rispetto ai 6-8 mesi che potrebbero essere necessari per un’auto nuova da configurare.

Le auto disponibili in questa formula possono essere vetture a km zero, veicoli provenienti da precedenti contratti di noleggio con immatricolazione inferiore ai 48 mesi e percorrenza massima di 70.000 km, o auto usate certificate che hanno subito rigorosi controlli tecnici e sono state accuratamente selezionate e verificate da personale esperto e qualificato, garantendoti così la massima sicurezza e affidabilità.

Il processo di attivazione è semplice e lineare: dopo aver selezionato il veicolo tra quelli disponibili, dovrai inviare i documenti reddituali necessari per l’approvazione (senza segnalazioni negative sulle banche dati e con un reddito adeguato al canone di noleggio), firmare il contratto di noleggio a lungo termine che stabilirà termini e condizioni, inclusi durata e chilometraggio previsti, per poi attendere la consegna che potrà avvenire anche più rapidamente se deciderai di ritirare personalmente l’auto presso la concessionaria.

Vantaggi economici e fiscali del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine offre vantaggi economici sostanziali rispetto all’acquisto tradizionale, permettendoti di evitare la pesante svalutazione del veicolo che può raggiungere il 15-35% già al termine del primo anno e portare l’auto a valere solo il 60% del suo prezzo originale dopo tre anni, un costo nascosto ma significativo che spesso viene sottovalutato da chi acquista.

La formula del noleggio prevede un canone mensile fisso che include tutti i servizi essenziali per la tua mobilità, dalla copertura assicurativa completa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’assistenza stradale alla gestione della tassa di proprietà, lasciandoti come unica spesa aggiuntiva solo il carburante e permettendoti così una pianificazione precisa del budget aziendale o personale senza brutte sorprese o costi imprevisti.

Per le aziende e i possessori di partita IVA, che rappresentano circa il 70% dei contratti di noleggio sottoscritti, i benefici fiscali sono particolarmente rilevanti, con la possibilità di dedurre integralmente i costi e detrarre l’IVA in percentuali che possono arrivare fino al 100% nel caso di veicoli commerciali o auto con omologazione N1 autocarro, rappresentando un risparmio fiscale concreto e immediato.

La flessibilità economica è ulteriormente ampliata dalla possibilità di personalizzare il contratto in base alle proprie esigenze specifiche, scegliendo la durata ottimale (tipicamente tra 24 e 48 mesi), il chilometraggio annuo previsto, e persino optando per formule senza anticipo che non richiedono di immobilizzare una somma iniziale di denaro, un vantaggio significativo rispetto al leasing che invece prevede spesso un consistente deposito iniziale.

Al termine del periodo contrattuale, non dovrai preoccuparti della rivendita del veicolo usato, evitando così le difficoltà e le perdite economiche legate alla svalutazione, e potrai semplicemente restituire l’auto e passare a un nuovo modello più recente, oppure, in alcuni casi, avrai l’opportunità di riscattare il veicolo a un prezzo vantaggioso se ti sei particolarmente affezionato.

Servizi inclusi e opzionali nel noleggio in pronta consegna

Il canone mensile del noleggio a lungo termine in pronta consegna comprende una serie di servizi essenziali che eliminano qualsiasi preoccupazione legata alla gestione dell’auto, a partire dalla copertura assicurativa completa che include polizze RCA, furto e incendio, danni accidentali e infortunio al conducente, un pacchetto che ti protegge da qualsiasi imprevisto senza costi aggiuntivi o franchigie nascoste che potrebbero riservarti brutte sorprese.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è completamente inclusa nel canone, coprendo non solo i regolari tagliandi e revisioni previsti dal costruttore ma anche tutti gli interventi extra come freni, spazzole tergicristallo, lampadine e qualsiasi altro guasto che potrebbe verificarsi durante il periodo di utilizzo del veicolo, permettendoti di viaggiare sempre su un’auto in perfette condizioni senza dover pensare a programmare o pagare interventi in officina.

Il servizio di assistenza stradale 24/7 rappresenta un’ulteriore garanzia di serenità, con un numero verde gratuito attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che in caso di guasto o sinistro ti garantisce interventi tempestivi su tutto il territorio nazionale, spesso con la possibilità di geolocalizzare il veicolo tramite app dedicate per consentire al carro attrezzi di raggiungerti nel minor tempo possibile.

Tra i servizi opzionali che puoi aggiungere al tuo contratto di noleggio spiccano il servizio pneumatici, che include non solo la sostituzione ma anche lo stoccaggio stagionale, e il veicolo sostitutivo che ti permette di continuare a viaggiare anche in caso di guasti o sinistri, un’opzione particolarmente preziosa per chi utilizza l’auto per lavoro e non può permettersi periodi di inattività forzata.

Chi dovrebbe scegliere il noleggio auto in pronta consegna

Il noleggio a lungo termine con vetture in pronta consegna si rivela particolarmente vantaggioso per diverse categorie di utenti, a partire dalle aziende che necessitano di ampliare rapidamente la propria flotta per far fronte a nuove esigenze operative o sostituire veicoli danneggiati senza attendere i lunghi tempi di consegna delle auto nuove, beneficiando al contempo della completa deducibilità fiscale che rappresenta un concreto risparmio economico.

I professionisti e i possessori di partita IVA trovano in questa formula la soluzione ideale per dotarsi velocemente di un mezzo di lavoro senza immobilizzare capitale, con la possibilità di optare per veicoli commerciali o auto con omologazione N1 autocarro che consentono di dedurre integralmente i costi e detrarre l’IVA fino al 100%, un vantaggio fiscale decisamente rilevante per chi gestisce attività in proprio.

Anche i privati stanno mostrando un crescente interesse verso il noleggio a lungo termine, specialmente coloro che desiderano cambiare auto con elevata frequenza, apprezzano la certezza della spesa fissa mensile o semplicemente non vogliono affrontare l’importante perdita di valore che colpisce inevitabilmente i veicoli nuovi nei primi anni di vita, con svalutazioni che possono raggiungere il 35% già dopo 12 mesi.

Per scegliere l’auto giusta tra quelle disponibili in pronta consegna, è fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze personali di guida, considerando fattori come la dimensione del veicolo, le caratteristiche di sicurezza, i consumi e le preferenze di marca, per poi confrontare le specifiche tecniche dei modelli disponibili, tenendo presente che è consigliabile selezionare più di un’opzione per garantirsi alternative valide nel caso il primo veicolo scelto non fosse più disponibile al momento della finalizzazione del contratto.

Se sei interessato a esplorare questa soluzione di mobilità, il passo successivo è richiedere un preventivo personalizzato a una società di noleggio specializzata, fornendo informazioni precise sulle tue esigenze di chilometraggio annuo, durata contrattuale preferita e eventuali servizi aggiuntivi desiderati, così da ottenere un’offerta su misura che risponda perfettamente alle tue necessità di mobilità garantendoti al contempo la rapidità di consegna che solo i veicoli già disponibili possono assicurare.