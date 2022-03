Noleggio a lungo termine senza anticipo: quando la convenienza conquista

Quando si parla di rapporto con la mobilità, non si può non chiamare in causa l’esistenza di alcuni trend che, negli ultimi anni, hanno conquistato il mercato. Uno di questi è senza dubbio il noleggio auto a lungo termine. Nel momento in cui lo si chiama in causa, è necessario ricordare il suo avere numerose sfaccettature. Adatto sia ad aziende e liberi professionisti, sia a clienti privati – questi ultimi, come sottolineato da una recente indagine condotta da UNRAE e relativa all’ultimo trimestre del 2021, sono sempre di più – ha il vantaggio di consentire una notevole ottimizzazione del tempo. Da non dimenticare è anche la possibilità di accedere alla formula senza anticipo.

Il noleggio a lungo termine senza anticipo – messo a disposizione da diverse realtà di spicco del settore come Rent4you, player tra i più apprezzati che dà spazio a un’ampia gamma di scelte per chi vuole noleggiare un veicolo senza bisogno di versare subito alcuna somma – è conveniente sia per i privati, sia per le aziende. Il suo funzionamento è molto semplice: chi lo sceglie, può noleggiare per massimo 60 mesi – questa, nella maggior parte dei casi, è la durata del contratto – senza la necessità di versare nulla dopo la firma. La differenza rispetto alla modalità con anticipo è notevole.

Nel caso appena citato, infatti, si parte versando una cifra pari a diverse migliaia di euro. Oggi come oggi, parliamoci chiaro, non è sempre possibile avere a disposizione tanta liquidità sia per i privati, sia per le aziende e i liberi professionisti. Ovviamente a fronte dell’assenza di anticipo si ha a che fare con un canone di entità maggiore. Anche il contratto dura di più.

Per il resto, i vantaggi sono i medesimi della formula con anticipo. Come forse già sai, il principale è di natura pratica. Grazie al NLT è possibile delegare tutti gli aspetti burocratici alla società noleggiatrice, a partire dall’immatricolazione fino a tutto quello che riguarda i sinistri. Con la possibilità di risparmiare diverse migliaia di euro rispetto all’acquisto – questo aspetto riguarda in particolare le vetture di grossa cilindrata – la formula si contraddistingue per l’inclusione dell’assicurazione, a partire dalla polizza base RCA.

Con soccorso stradale, auto sostitutiva e manutenzione compresi nel prezzo, il noleggio auto a lungo termine, sia con sia senza anticipo, è caratterizzato quasi sempre da un limite di chilometri da rispettare. Chi lo supera, è tenuto a pagare una somma di pochi centesimi a singolo km di eccedenza.