Noleggio a lungo termine: tutti i vantaggi per le aziende

Il noleggio a lungo termine (NLT) è formula sempre più apprezzata per la mobilità aziendale, con numeri in crescita sia per le imprese che per i liberi professionisti titolari di partita IVA. Si tratta infatti di una soluzione in grado di offrire diversi vantaggi, sia di tipo finanziario che fiscale, oltre a consentire un’adeguata pianificazione delle spese e una certa flessibilità.

La possibilità di gestire le flotte aziendali online

Qualsiasi azienda o lavoratore autonomo con partita IVA ha lo stesso problema, gestire le spese in modo accurato, garantendo una mobilità consona al tipo di attività svolta. Per questo motivo il noleggio a lungo termine è una delle opzioni più popolari, in quanto riesce ad assicurare diversi benefici non solo alle società che devono amministrare grandi flotte aziendali, ma anche alle piccole imprese e ai liberi professionisti.

Innanzitutto è possibile coordinare il servizio online affidandosi a società specializzate come Noleggio Semplice, una piattaforma di ultima generazione per gestire il noleggio a lungo termine in maniera completamente digitale. In questo modo è possibile risparmiare tempo, usufruire di una maggiore scelta di modelli e confrontare le tariffe in tempo reale.

Non è un caso che i servizi telematici di NLT siano in crescita, una soluzione che si adatta perfettamente alle esigenze di professionisti e PMI. Ciò consente di ottimizzare il tempo a disposizione, per concentrarsi sulla propria azienda, una gestione semplificata che permette di liberare risorse preziose da destinare ad attività strategiche.

I benefici fiscali del noleggio a lungo termine

Uno dei vantaggi principali per le imprese, che rende il noleggio a lungo termine un servizio piuttosto conveniente per la mobilità aziendale, è rappresentato dai benefici fiscali. In particolare è possibile dedurre i costi del contratto di NLT, oltre alla possibilità di detrarre l’IVA fino al 100% per i veicoli impiegati ad uso strumentale.

Il risparmio è leggermente inferiore, ma comunque consistente, per le vetture noleggiate a lungo termine e concesse ai propri dipendenti, attraverso la formula del fringe benefit. In questo caso le detrazioni arrivano al 70% dell’importo del canone, con una soglia del 40% per quanto riguarda l’IVA, mentre per le auto per l’uso promiscuo la deducibilità del canone di noleggio è del 20%.

La pianificazione delle spese aziendali con il noleggio

Un aspetto molto apprezzato dalle imprese è la possibilità di pianificare le spese aziendali, una condizione estremamente utile per gestire gli investimenti. Con il noleggio a lungo termine è possibile conoscere in anticipo quali saranno i costi da sostenere, grazie a un canone fisso tutto compreso che lascia fuori soltanto le spese relative ai rifornimenti.

In questo modo si possono coordinare le risorse aziendali, realizzando business plan con un orizzonte temporale compreso fra 3 e 5 anni, inoltre è possibile mantenere un’elevata flessibilità. Ad esempio è possibile far fronte ai picchi stagionali o agli imprevisti, integrando nella flotta aziendale dei nuovi mezzi per gestire in modo efficiente la crescita improvvisa degli ordini.

Adeguarsi alle nuove normative sulle emissioni inquinanti

Negli ultimi anni l’inquinamento è diventato un tema centrale, sia nel modo aziendale che nelle agende politiche dei principali governi. In Europa le normative sono sempre più stringenti, una situazione dinamica che richiede una certa versatilità dei servizi di mobilità. Per questo motivo molte imprese si stanno spostando verso il noleggio a lungo termine, l’unica soluzione in grado di offrire un servizio adeguato a tale situazione.

I limiti sulle emissioni inquinanti prevedono una diminuzione progressiva, con nuove e più severe disposizioni che entrano in vigore ogni anno. Con il noleggio è possibile aggiornare con frequenza la flotta aziendale, in base al target da raggiungere, alle nuove disposizioni e ai regolamentati implementati all’interno delle varie metropoli urbane.

Attraverso i servizi di NLT si può investire nelle nuove tecnologie elettriche e ibride, senza dover sostenere investimenti eccessivamente elevati richiesti dall’acquisto e dal leasing. Allo stesso tempo si evitano i rischi tipici dell’acquisto, sia di quello tradizionale con finanziamento che tramite riscatto finale. Le auto a noleggio si possono cambiare ogni 3/5 anni, scegliendo ogni volta un modello in linea con le ultime normative e tecnologicamente aggiornato.

Noleggio a lungo termine: il futuro della mobilità aziendale

Al giorno d’oggi il noleggio a lungo termine viene indicato ormai come il futuro della mobilità aziendale, un modello con il quale gestire la flotta in modo flessibile, facile e soprattutto vantaggioso. Questa formula consente di esternalizzare la maggior parte delle attività, riducendo i costi da sostenere nell’immediato e le risorse professionali da destinare all’amministrazione dei veicoli aziendali.

Con il noleggio si possono diminuire gli imprevisti, evitare la svalutazione e optare per servizi senza anticipo iniziale, delegando l’intera gestione delle vetture per concentrarsi sul proprio business. La rivoluzione delle auto green ha soltanto fornito un’ulteriore spinta, accelerando la velocità con la quale i servizi di NLT stanno ormai diventando fondamentali all’interno delle strategie aziendali.