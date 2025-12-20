Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: ecco di chi si tratta

Il Napoli starebbe valutando diversi profili per rafforzare il centrocampo, il reparto più colpito dagli infortuni di quest’inizio di campionato. Uno dei nomi a cui gli azzurri risultano interessati è quello di Tyler Adams, centrocampista statunitense del Bournemouth, che sarebbe infatti finito sul taccuino di diversi top club europei, tra cui anche il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il Bournemouth sarebbe disposto ad ascoltare offerte importanti per Adams, con una valutazione che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra significativa, che testimonia il valore attribuito al giocatore dal club inglese. Oltre al Napoli, anche diverse squadre di Premier League come Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United starebbero monitorando la situazione, rendendo la concorrenza particolarmente agguerrita.

Il centrocampista americano, legato al Bournemouth da un contratto valido fino al 2028, rappresenta un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale. La sua capacità di adattarsi a più ruoli e di garantire equilibrio tattico potrebbe rivelarsi preziosa per il progetto tecnico del club partenopeo.

Classe 1999, Adams ha costruito la sua carriera partendo dalle giovanili dei New York Red Bulls, club con cui ha esordito tra i professionisti già in giovane età. Dopo essersi messo in luce in MLS, nel 2019 ha compiuto il salto in Europa approdando al RB Leipzig, dove ha consolidato la sua crescita e conquistato anche una Coppa di Germania nella stagione 2021-2022.

Successivamente l’esperienza in Premier League con il Leeds United e, dall’estate 2023, con il Bournemouth, dove indossa la maglia numero 12. Adams è apprezzato per la sua intensità, l’efficacia nei recuperi palla e le doti di leadership. Qualità che spiegano il forte interesse dei grandi club e che potrebbero rendere il suo futuro uno dei temi caldi del prossimo mercato.