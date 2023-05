NOMIDA: “NUOVA VOCE” è il suo nuovo EP

Nuova Voce è il nuovo EP di NOMIDA, disponibile da mercoledì 17 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Artist First.

Anticipato dai singoli Ancora Qui e 6 am, Nuova Voce è il nuovo EP di NOMIDA, cinque brani, delineati da una scrittura diretta e autentica, che tracciano un percorso interiore alla ricerca di una verità che si nasconde troppo spesso nell’ombra delle decisioni. Il dialogo con se stesso rappresenta un tema centrale per l’artista: il suo nuovo EP, prodotto da MARLOW, è un urlo che nasce in un momento di bisogno, uno stimolo che parte dallo stomaco per arrivare al cuore di chiunque.

“Mi sono trovato spesso a riflettere sulle scelte da fare, sulle difficoltà che puntualmente si presentavano sempre nel momento peggiore. Da qui nasce il mio nuovo EP: l’unico conforto che ho, che avevo e che avrò è la musica. Una voce interiore mi ha sempre guidato lungo il percorso che sto intraprendendo, se ha aiutato me perché non può aiutare anche gli altri?”

NOMIDA, all’anagrafe Damiano Giovannetti, inizia a scrivere i primi brani nel 2021, mosso da un’esigenza personale. Con il contributo del produttore MARLOW, NOMIDA pubblica (2022) i singoli Polvere, 96 Interlude, Vizi e Nulla da Dirti, caratterizzati da sonorità RnB, latin e pop.

Nell’estate dello stesso anno si esibisce al WOM Fest di Lucca.

Il 2023 inizia con il trasferimento a Milano, dove NOMIDA continua il suo percorso di ricerca e conclude la preparazione di Nuova Voce, il nuovo EP in uscita a maggio, anticipato dai singoli Ancora Qui e 6AM.

Ascoltalo qui: