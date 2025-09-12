venerdì, Settembre 12, 2025
Calcio

Fiorentina-Napoli, Alessandro Buongiorno di nuovo in panchina per non rischiare? Pronto Juan Jesus

Moreno Zannone
Antonio Conte
Antonio Conte

Antonio Conte ha già tracciato le sue linee guida: la notizia negativa è l’assenza certa di Amir Rrahmani, ko in Nazionale e fuori causa sia per la Fiorentina che per la Champions contro il Manchester. Al suo posto, toccherà a Beukema prendersi le chiavi della difesa.

A fargli compagnia, con ogni probabilità, sarà Juan Jesus, preferito a un Buongiorno ancora da gestire dopo i recenti guai fisici. Sulla corsia mancina, il ballottaggio sembra chiuso: Spinazzola è avanti rispetto a Olivera. Davanti, il dubbio si scioglie in favore di Lorenzo Lucca, promosso titolare complice la condizione non ottimale di Hojlund, reduce da impegni internazionali.

FIORENTINA-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DI ANTONIO CONTE: BUONGIORNO POTREBBE PARTIRE SOLO DALLA PANCHINA

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Questa disposizione mette in evidenza la volontà di Conte di garantire solidità difensiva con un solo mediano di equilibrio, Lobotka, e contemporaneamente di alzare la qualità in mezzo al campo grazie alla presenza di De Bruyne e McTominay. Una conferma su Buongiorno si avrà solo in serata ma le sensazioni, al momento, sarebbero di una nuova panchina per l’acquistato costato lo scorso anno 40 milioni di euro.

