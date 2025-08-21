Napoli, già presentata la prima offerta ufficiale per acquistare il sostituto di Romelu Lukaku

Il Napoli muove passi decisi sul mercato e prepara l’assalto a Artem Dovbyk, attaccante della Roma e della nazionale ucraina. Dopo la perdita di Lukaku per infortunio, il club azzurro ha intensificato i contatti con i giallorossi e sta studiando una proposta concreta per portare il centravanti a disposizione di Antonio Conte.

La formula studiata prevede un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con la possibilità di inserire un diritto di riscatto a fine stagione. Una soluzione che permetterebbe al Napoli di rinforzare subito il reparto offensivo senza appesantire eccessivamente i conti, lasciandosi però la porta aperta per un acquisto definitivo.

Il profilo di Dovbyk convince pienamente lo staff tecnico: l’attaccante unisce fisicità, senso del gol e capacità di incidere in area di rigore, caratteristiche considerate fondamentali per il gioco che Conte intende proporre. La sua esperienza in Serie A e i numeri importanti collezionati nelle ultime stagioni lo rendono un candidato ideale per guidare l’attacco azzurro.

Restano da superare le resistenze della Roma, che preferirebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo piuttosto che con un semplice prestito. Il Napoli, dal canto suo, punta a strappare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, mentre continua a monitorare anche altre piste come quella che porta a Rasmus Højlund del Manchester United.

La sensazione è che le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà decollare. Dovbyk rappresenta oggi la pista più concreta per un Napoli che vuole consegnare al proprio allenatore un nuovo leader offensivo. Come rivelato da Matteo Moretto, “[…] presentata l’offerta verbale del Napoli a Dovbyk, contratto di 6 anni a 3 milioni di euro netti a stagione”.