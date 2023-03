Non Kvara-Osimhen, Bagni esalta un altro acquisto di Giuntoli: “Come ha fatto a convincerlo sapendo di non giocare?”

Mentre tutti esaltano Kvara e Osimhen, un ex Napoli, Salvatore Bagni, ha fatto i complimenti a Cristiano Giuntoli per un altro acquisto messo a segno dal dirigente azzurro, questa volta nell’ultimo mercato invernale. È infatti anche da questi acquisti che si capisce la forza di una squadra di competere ad alti livelli: “Bereszyński è stato davvero un grande colpo da parte di Giuntoli“.

“Il direttore partenopeo ha ingaggiato un calciatore che era titolare nella Sampdoria e ha giocato da protagonista l’ultimo Mondiale con la Polonia. Come ha fatto a convincerlo a fare l’alternativa a Di Lorenzo, uno che salta pochissime partite nel corso della stagione? Gli faccio i miei complimenti“.

In effetti, Bereszynski ha dovuto abbandonare un posto da titolare per la panchina. Fino a questo momento, infatti, la sua stagione è stata di ripiego ed ha giocato in una sola occasione, ovvero nella sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia.