Napoli, l’ex Zielinski e il ‘no’ alla Juventus: sarebbe stato un tradimento troppo grande

Piotr Zielinski sabato si troverà davanti un avversario che avrebbe potuto diventare “casa”: la Juventus. All’Allianz Stadium andrà in scena il big match contro l’Inter, la sua attuale squadra, ma dietro questa sfida si nasconde una storia di scelte e rinunce.

Quando ha deciso di chiudere il capitolo Napoli e liberarsi a parametro zero, il centrocampista polacco aveva diverse strade. Una di queste portava dritta a Torino, dove Cristiano Giuntoli avrebbe accolto volentieri il suo talento. Ma Zielinski ha scelto diversamente: andare alla Juve, rivale storica dei partenopei, sarebbe sembrato un tradimento troppo grande per chi per anni lo aveva applaudito.

Così, invece di vestire il bianconero, ha optato per il nerazzurro. Il portale Internews.it riporta: “[…] ha precisato di non voler fare uno sgarbo ai tifosi partenopei accettando la corte dei rivali storici bianconeri, ed ha dunque scelto l’opzione nerazzurra, sia per il progetto sia per l’ingaggio”.

“Se il Napoli infatti solo quando era troppo tardi è arrivato a offrire a Piotr lo stipendio desiderato – cioè i 4,5 milioni di euro che oggi percepisce all’Inter – la Juventus, per tentare il centrocampista classe ’94, aveva comunque già pronta un’offerta più che interessante. E sicuramente non minore rispetto a quella dell’Inter”.