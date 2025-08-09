Napoli, c’è un nuovo attaccante in cima alla lista: è il preferito di Conte e costa oltre 40 milioni

Dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, il club azzurro ha individuato in Jack Grealish il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il fantasista inglese, in uscita dal Manchester City, rappresenta un nome capace di infiammare la tifoseria e alzare il tasso tecnico della squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli vede in Grealish l’elemento giusto per sostituire l’estro di Kvaratskhelia sulle corsie laterali, puntando su un calciatore in grado di garantire qualità, imprevedibilità e grande esperienza internazionale.

L’operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Il principale ostacolo è legato all’elevato ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 15 milioni di euro a stagione, una cifra fuori dagli standard salariali della società partenopea. Per concretizzare l’affare, sarebbe necessario uno sforzo economico significativo o un intervento del Manchester City nella copertura dello stipendio. Il Napoli, forte della liquidità ottenuta dalla recente cessione, resta vigile e valuta tutte le opzioni per portare avanti la trattativa. Il club è consapevole che l’arrivo di Grealish rappresenterebbe un segnale forte di ambizione e un colpo di alto profilo per la Serie A.

La dirigenza azzurra continuerà a lavorare nelle prossime settimane per capire se ci siano le condizioni per trasformare questa suggestione di mercato in un vero e proprio colpo da novanta. L’obiettivo resta quello di regalare a Antonio Conte un rinforzo di assoluto valore per affrontare la nuova stagione ai massimi livelli. L’esperienza maturata dal fantasista inglese in Premier League e in campo internazionale sarebbe un valore aggiunto importante per il gruppo di Antonio Conte, che punta a costruire una squadra competitiva sia in campionato che in Champions League.

Il tecnico azzurro vede in Grealish un calciatore capace di adattarsi a diversi moduli e situazioni tattiche, rendendo l’attacco ancora più imprevedibile. Nonostante le difficoltà, il Napoli mantiene viva la pista e resta in attesa di sviluppi nelle prossime settimane. La sensazione è che un eventuale passo verso la chiusura dell’affare possa arrivare solo nelle fasi finali del calciomercato, quando le parti saranno costrette a trovare un punto d’incontro. Fino ad allora, la trattativa resterà una delle più calde e seguite dell’estate azzurra. Il club inglese valuta Grealish 45 milioni di euro, una cifra che dovrà sicuramente ritrattare per trovare un accordo col club campano.