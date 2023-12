“Non Messi e neanche Maradona”, il migliore di sempre secondo Alessandro Costacurta

Da anni non si fa altro che parlare del confronto tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona per capire chi, tra i due, possa essere considerato il miglior calciatore della storia. Nonostante i trofei e il numero di reti messe a segno, l’attaccante ex Napoli è sempre nelle preferenze.

L’ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha però un parere diverso ed elegge un altro calciatore come migliore della storia, Ronaldo il Fenomeno. Queste le dichiarazioni rilasciate per TNT Sport Brasil: “Per me è il più grande di sempre”.

RONALDO IL FENOMENO PRIMA DI MARADONA E MESSI SECONDO IL PARERE DI COSTACURTA

“Se lei facesse la stessa domanda ai difensori della mia generazione Maldini, Cannavaro, Nesta, rispondiamo tutti alla stessa maniera. Ronaldo era forte perché a noi difensori faceva fare brutta figura e quindi la sera prima si dormiva poco e non è una battuta, era veramente così”.

Come dichiarato dallo stesso Costacurta, ovviamente, si tratta di un parere soggettivo ed ognuno è libero di fare le proprie valutazioni.