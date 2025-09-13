Osimhen e la partenza da Napoli, dietro l’addio un rapporto ormai chiuso con l’ambiente partenopeo

Victor Osimhen ha chiuso definitivamente la sua esperienza al Napoli e ha scelto il Galatasaray come nuova destinazione. Dopo la stagione disputata in prestito a Istanbul, l’attaccante nigeriano è stato acquistato a titolo definitivo dal club turco per 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria fissata dal Napoli. L’accordo prevede inoltre una percentuale del 10% a favore della società partenopea su una futura cessione del calciatore.

Osimhen ha firmato un contratto quadriennale con il Galatasaray, con uno stipendio netto di 15 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono un premio fedeltà annuale da 1 milione e altri 5 milioni legati ai diritti di immagine. Un pacchetto complessivo che lo rende il giocatore più pagato della storia del club turco.

La sua scelta, però, non è stata dettata solo da motivazioni economiche. Già in passato Osimhen aveva respinto offerte enormi provenienti dall’Arabia Saudita, convinto che non fosse il momento di lasciare l’Europa. Decisivo nella sua decisione è stato il rapporto ormai chiuso con l’ambiente napoletano.

Dopo lo scudetto, alcune incomprensioni con la dirigenza e con parte dello staff avevano incrinato il legame, spingendolo a considerare chiuso il suo ciclo in azzurro. La parentesi al Galatasaray lo ha fatto sentire nuovamente al centro di un progetto, in un club che ha saputo valorizzarlo e garantirgli fiducia totale.