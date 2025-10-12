Spalletti e l’addio al Napoli: “Difficile restare col presidente, sapete una volta cosa disse?”

Luciano Spalletti è stato tra i grandi protagonisti del Festival dello Sport di Trento, dove ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato con passione del suo percorso, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della mentalità vincente costruita negli anni.

Il tecnico toscano resterà per sempre nella storia del Napoli, avendo conquistato il terzo Scudetto del club partenopeo dopo un’attesa lunga 33 anni. Un traguardo straordinario che ha riportato entusiasmo, orgoglio e identità sotto il Vesuvio, consacrando Spalletti come uno degli allenatori più influenti e vincenti del calcio itaDiliano moderno. Tra le varie dichiarazioni, l’ex azzurro ha svelato anche il motivo del suo addio al Napoli.

“Era diventato difficile lì perché il presidente aveva preso il sopravvento. Disse a una giornalista che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto anche con lei alla guida”. Poi ha aggiunto: “Aurelio De Laurentiis aveva la prelazione sul contratto e pensava che non avrei potuto allenare altrove. Io però a quelle condizioni non sarei mai rimasto, anche a costo di stare fermo”.

“L’anno dopo ha creduto di poter gestire la situazione da solo, ma abbiamo visto com’è andata. Il presidente è stato costretto a prendere un altro allenatore forte, con una personalità forte per una città bellissima che chiede tanto”, ha infine dichiarato l’ex allenatore della SSC Napoli.