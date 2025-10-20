Il Mattino: “Kevin De Bruyne alza le braccia ad ogni pallone stoppato male da Lorenzo Lucca”

L’edizione de Il Mattino, riporta alcuni retroscena di quanto accaduto nella partita del Napoli contro il Torino. Segnali di nervosismo sono arrivati chiari dal campo. Kevin De Bruyne ha mostrato tutta la sua frustrazione nei confronti di Lucca, che faticava a controllare il pallone e a trovare la giusta posizione. Il belga, a ogni errore, alzava le braccia in segno di resa, simbolo di un’intesa mai nata e di un attacco del Napoli privo di coordinazione.

“Per capire il suo essere fuori fuoco dai tocchi di palla alla posizione tocca guardare Kevin De Bruyne che ad ogni pallone stoppato male dall’attaccante del Napoli alza le braccia. Per comprendere la disperazione del campione belga tocca guardare il braccio di Noa Lang che entra tardi a portare a sinistra un po’ di dribbling e spinta e che dopo il gol, poi annullato, mima De Bruyne con Lucca ma avendocela con Antonio Conte”, riporta Il Mattino.

Sulla corsia sinistra, Noa Lang ha provato a dare vivacità con qualche dribbling e iniziativa personale, ma i suoi movimenti sono spesso arrivati in ritardo. L’esterno olandese non è riuscito a imprimere ritmo né a creare superiorità, lasciando la sensazione di una squadra spenta e prevedibile, ben lontana dalle idee di Antonio Conte.

Il gesto dopo il gol annullato ha completato il quadro: Lang, mimando un’esultanza con De Bruyne, sembrava in realtà mandare un messaggio al tecnico. Un episodio che racconta meglio di ogni parola la tensione e la mancanza di armonia all’interno del gruppo azzurro.