Napoli-Sporting Lisbona: Conte torna al 4-3-3 ed esclude un centrocampista?

Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma il 1° ottobre. Una partita che si preannuncia delicata, non solo per il peso della competizione, ma anche per le scelte tecniche che Antonio Conte sembra intenzionato a mettere in campo.

L’allenatore azzurro potrebbe infatti proporre una formazione inedita, con alcuni cambiamenti significativi rispetto alle ultime uscite. Tra i pali dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, mentre in difesa e centrocampo si rivedrebbe il ritorno al 4-3-3, modulo caro al tecnico salentino. La novità più interessante riguarda l’attacco, con David Neres pronto a partire dal primo minuto sulla corsia sinistra, per dare imprevedibilità e qualità nel dribbling.

Al centro dell’attacco, invece, Hojlund sembra favorito rispetto a Lucca, una scelta che potrebbe garantire più profondità e velocità contro la retroguardia portoghese. Il vero rebus riguarda la mediana, dove potrebbe arrivare un’esclusione di peso: uno tra McTominay, Anguissa e De Bruyne rischia infatti di partire dalla panchina.

Probabile formazione Napoli (4-3-3):
Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka, Anguissa, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres.

