mercoledì, Settembre 17, 2025
HomeSportCalcioManchester City-Napoli, le probabili formazioni di Champions: ancora fuori Lucca e Lang?
Calcio

Manchester City-Napoli, le probabili formazioni di Champions: ancora fuori Lucca e Lang?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943

Il Napoli torna a respirare l’aria della Champions League e lo fa subito contro il rivale più temibile: il Manchester City di Pep Guardiola. Per Antonio Conte si tratta di un test importante, utile a misurare la competitività del suo gruppo nella massima competizione europea.

Il tecnico azzurro dovrebbe confermare il 4-1-4-1, con Meret tra i pali e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e uno tra Olivera e Spinazzola, con il primo favorito per la maggiore fase difensiva. In mediana agirà Lobotka. Davanti a lui un quartetto di spessore con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, pronti a supportare l’unica punta di riferimento, Højlund.

L’attenzione, però, è rivolta anche alla panchina ed in particolare a Lorenzo Lucca, attaccante arrivato in estate con l’etichetta di alternativa credibile all’attacco per circa 35 milioni di euro. Il mister, infatti, non lo ritiene ancora un titolarissimo e dovrà imparare, in questi mesi, a lavorare come Lukaku per assicurarsi un posto da titolare in futuro. Stessa situazione per Lang. Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Articolo precedente
Tik Tok, accordo tra Usa e Cina: “I giovani del nostro Paese saranno felici”
Articolo successivo
Napoli, Conte schiererà Buongiorno dal primo minuto nonostante il recente infortunio e i 96′ di Firenze
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode