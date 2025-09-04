Napoli, la rivincita di Romelu Lukaku: dall’infortunio tornerà ancora più forte

Romelu Lukaku si era imposto come una delle grandi certezze del Napoli targato Antonio Conte, trascinando gli azzurri con una stagione di alto livello. La sua fisicità, la capacità di tenere palla e di essere decisivo nei momenti cruciali lo avevano riportato ai fasti dei tempi migliori.

Ma adesso, il gigante belga deve fermarsi: un infortunio lo terrà lontano dal campo fino a gennaio, una tegola pesante per una squadra che aveva trovato in lui un punto di riferimento offensivo imprescindibile.

Lo scorso anno l’arrivo di Lukaku non fu accolto con entusiasmo unanime. Dopo l’esperienza opaca alla Roma, in molti lo ritenevano un giocatore in declino, non più in grado di garantire lo stesso rendimento di un tempo. Antonio Conte, però, non ha mai avuto dubbi: lo ha voluto a tutti i costi, convinto che il suo numero 90 potesse ancora fare la differenza. I fatti hanno dato ragione al tecnico: Lukaku è stato uno dei protagonisti assoluti della rinascita partenopea e del quarto Scudetto.

Gennaio segnerà il suo ritorno, e gli azzurri sperano di riabbracciare un Lukaku ancora più affamato, deciso a dimostrare che il passato è alle spalle e che, sotto la guida di Conte, può ancora lasciare un segno indelebile.