Osimhen e l’infortunio in Nazionale, tifosi Galatasaray chiedono di dare priorità al club

Victor Osimhen ha riportato un infortunio allo stinco durante un impegno con la Nazionale nigeriana. Le sue condizioni destano preoccupazione, perché il problema potrebbe costringerlo a un periodo di stop per diverse settimane, con conseguenze importanti per il Galatasaray, che ha puntato forte su di lui.

Il club turco ha infatti investito una cifra record di 75 milioni di euro per assicurarsi il bomber ex Napoli, rendendolo il giocatore più costoso della propria storia. Per questo motivo, l’ansia dei tifosi è comprensibile: l’idea di perdere subito il loro attaccante di riferimento rappresenta un duro colpo alle ambizioni stagionali.

Accanto alla paura per le sue condizioni fisiche, tra i sostenitori si è diffuso anche un messaggio chiaro al calciatore. La richiesta, più che implicita, è quella di valutare meglio gli impegni con la Nazionale e dare priorità al club che ha investito cifre straordinarie per lui. Un invito a preservarsi, evitando rischi inutili, e a dedicare le proprie energie principalmente alla maglia giallorossa.

Aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano dall’amico Buchi Lama: “Victor tornerà al Galatasaray il prima possibile e non sarà disponibile per Nigeria-Sudafrica. Ha riportato una contusione allo stinco, confermata dalla Federazione. Se si tratta di una contusione lieve, dovrà stare fuori per giorni. Se è grave, potrebbe volerci qualche settimana. Speriamo che non sia una cosa grave“