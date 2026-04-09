Non solo acquisti, il Napoli valuta già una possibile cessione per giugno

Con la vittoria di lunedì sera contro il Milan, il Napoli ha praticamente blindato la qualificazione alla prossima Champions League, e in attesa di valutare gli obiettivi in entrata, possibili cambiamenti potrebbero riguardare calciatori in uscita, e tra cui spicca Mathías Olivera. Il club azzurro, infatti, starebbe considerando la cessione del difensore uruguaiano qualora arrivassero offerte ritenute adeguate.

L’idea della società è quella di rinnovare parte della rosa e liberare risorse economiche. In questo contesto, Olivera potrebbe rappresentare una pedina sacrificabile, nonostante il recente rinnovo contrattuale che lo lega al Napoli fino al 2030.

Negli ultimi mesi, stando a quanto riportato da AreaNapoli.it, diversi club stranieri hanno mostrato interesse per il terzino classe 1997. Il giocatore stesso vedrebbe di buon occhio un’esperienza all’estero, anche per trovare maggiore continuità in campo. Già nel mercato invernale del 2026 era stato vicino a un trasferimento al Nottingham Forest, ma l’operazione non si concretizzò.

Nonostante il contratto a lungo termine, la dirigenza partenopea avrebbe fissato il prezzo del cartellino tra i 15 e i 16 milioni di euro. Si tratta di una valutazione inferiore rispetto a quelle circolate in passato, segnale di una possibile apertura alla cessione.

A 28 anni, Olivera ha dimostrato versatilità, giocando sia come terzino sinistro sia come centrale difensivo. Tuttavia, la mancanza di un posto fisso da titolare e il desiderio di nuove sfide potrebbero spingerlo a lasciare Napoli per approdare in campionati competitivi come la Premier League.