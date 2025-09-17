Non solo Anguissa, Conte convinse altri due big a rimanere

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, altri due giocatori del Napoli sarebbero stati vicinissimi a lasciare l’azzurro quest’estate. Infatti, oltre ad Anguissa, Antonio Conte ha dovuto convincere altri due calciatori partenopei

Fuga da Napoli negata

Sembra la trama di un film, ma il pericolo di un addio di massa da Napoli è stato sfiorato. I partenopei hanno rischiato seriamente di ritrovarsi senza almeno altri due giocatori importanti, che stavano per chiedere la cessione.

I due calciatori in questione sono Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, che volevano più garanzie a livello economico da parte di Aurelio De Laurentiis. La voglia era quella di cercare un contratto più ricco e, magari, qualcosa di maggiormente stimolante a livello di obiettivi.

Il calciomercato dietro Rrahmani e Lobotka

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, alcune squadre hanno preso seriamente informazioni per i due calciatori. Situazioni, però, abbastanza complicate da gestire. Il Napoli, infatti, per Lobotka ha chiesto circa 45 milioni di euro alle interessate. Sul classe ’94 c’erano Atletico Madrid, Barcellona e – più insistentemente – il Manchester United. Alla fine non si è fatto nulla, specialmente perché sono stati ritenuti troppi 45 milioni per un calciatore sì forte, ma di 30 anni.

Meno mercato per Rrahmani, così come richieste non propriamente pervenute ai partenopei. Il calciatore kosovaro è stato cercato da una squadra araba ed ha avuto un timido interesse di un paio di club tra Inghilterra e Francia. Alla fine, però, Aurelio De Laurentiis ha blindato entrambi, garantendo loro i soldi che volevano.