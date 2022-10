Non solo Arnautovic, anche Vignato fuori dai convocati del Bologna

Per la partita con il Napoli non ci saranno ne Arnautovic ne Vignato. Thiago Motta potrebbe puntare su Zirkzee dal primo minuto

Situazione di classifica difficile quella del Bologna, che ora rischia di ritrovarsi in piena zona retrocessione dopo questa giornata di campionato. Davanti i rossoblù avranno il Napoli di Spalletti, che è al pari di una schiacciasassi in questo momento.

I partenopei sembrano non volersi fermare davanti a nessuno, con il Bologna che potrebbe essere la prossima vittima degli azzurri. Brutte notizie intanto per Thiago Motta, che non potrà contare su Marko Arnautovic reduce da un infortunio. La novità è che non ci sarà Emanuele Vignato e che dunque potrebbe giocare Zirkzee.

L’olandese si candida ad una maglia da titolare

Joshua Zirkzee sembra poter giocare nella partita con il Napoli. Figura tra i convocati insieme ai colleghi di reparto Barrow, Orsolini, Raimondo e Sansone. L’olandese è quello più vicino ad Arnautovic per caratteristiche, ma attenzione perché la possibilità di vederlo in campo non è comunque certa.

Nella partita contro la Sampdoria l’olandese è subentrato proprio ad Arnautovic, giocando gli ultimi dieci minuti di gioco. Ora per lui potrebbe esserci l’opportunità di giocare dal primo minuto. Intanto, ecco i convocati del Bologna: Bardi, Raffaelli, Skorupski. Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Soriano, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Zirkzee. Il Napoli invece: Meret, Sirigu, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.