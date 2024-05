Non solo Atletico, anche la Roma su Omorodion

L’Atleti segue con attenzione le magnifiche prestazioni di Samu Omorodion, in prestito al Deportivo Alavés. L’attaccante è stato un elemento fondamentale per la sopravvivenza dei Babazorros e ha avuto un grande successo sia in Premier League che in Serie A

L’Atletico Madrid ha un piano chiaro per il futuro quando si tratta di progettare la sua linea di attaccanti. Il livello di Álvaro Morata, nonostante il suo contributo in termini di gol sia calato nel 2024, è ancora notevole. Nel frattempo, la piaga degli infortuni continua a essere un incubo per Memphis Depay.

Antoine Griezmann è il catalizzatore del gioco, mentre Angel Correa rimane una risorsa formidabile per Diego Pablo Simeone. Detto questo, la scommessa a lungo termine per il 9 porta a Samu Omorodion (20 anni). Un attaccante che, ovviamente, sta sfruttando al massimo il suo prestito al Deportivo Alavés.

Italia e Inghilterra sono interessate a Samu Omorodion

La sua clausola rescissoria si aggira intorno agli 80-100 milioni di euro, una cifra che i biancorossi stanno valutando per dare il via libera alla partenza del killer. Secondo quanto riportato da DAZN Italia, Samu ha due pretendenti di alto profilo in Serie A. In particolare, la Roma e il Napoli sono alla ricerca di un attaccante.

Il promettente giocatore ha altri due estimatori in Premier League, ma è legato al Colchonero fino alla metà del 2028. Tutto questo perché si scatenerebbe un derby londinese tra Arsenal e Tottenham Hotspur. Tuttavia, l’Atleti è in vantaggio per Omorodion, che è stato fondamentale per la salvezza del Deportivo Alaves.