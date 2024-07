Non solo Berardi, il Napoli punta Neres. Lindstrom blocca Gnonto

Domenico Berardi potrebbe finire per essere il sostituto di Jesper Lindstrom per gli azzurri, con David Neres che sarebbe la gradita alternativa di Antonio Conte. Intanto, la cessione del danese spingerebbe via Wilfried Gnonto dall’Everton

Colpo d’ala per il Napoli, che continua a monitorare la situazione degli esterni in giro per l’Italia e, non solo, anche l’Europa. Con Jesper Lindstrom ormai quasi sicuro acquisto dell’Everton, i partenopei vogliono premunirsi e comprare un nuovo esterno.

Tra i preferiti, e più facile da prendere, ci sarebbe Domenico Berardi che quasi sicuramente saluterà il Sassuolo dopo la retrocessione. Complicato resti, anche se mai dire mai. L’esterno piace ad Antonio Conte, che però avrebbe anche richiesto David Neres. Questo valzer di ali, però, sembrerebbe poter essere più grande del previsto e includerebbe anche un giovane talento italiano che al momento gioca in Premier League.

Gnonto non si muove… per ora

Stando quanto emerso da indagini portate avanti nelle ultime ore dalla nostra redazione, il trasferimento di Jesper Lindstrom sembrerebbe poter chiudere ad un nuovo acquisto sulla fascia per l’Everton. Sì, il danese può svariare e giocare come trequartista e su tutto il fronte d’attacco laterale, ma l’Everton sarebbe intenzionato a dirottarlo principalmente a destra.

I toffees con l’acquisto del danese si starebbero tirando, infatti, fuori dalla corsa per Wilfried Gnonto. Il talento italiano di proprietà del Leeds, infatti, sembrerebbe essere obiettivo proprio della squadra di Liverpool e del Newcastle, con l’Everton che si starebbe defilando lentamente. La voglia è quella di non spendere troppo, ma di regalare ai tifosi una squadra competitiva per la prossima stagione. Gnonto, quindi, potrebbe non vestire la maglia dell’Everton.