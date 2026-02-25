Non solo Celik, il Napoli sta seguendo un altro esterno della Serie A

In vista della prossima stagione, finito il blocco di mercato imposto al Napoli nella finestra di trasferimenti invernale, è probabile che gli azzurri abbiano un certo margine per fare operazioni in entrata. Alcune delle prime indiscrezioni arrivano dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio canale YouTube ha analizzato le strategie del Napoli. Il club azzurro, infatti, starebbe monitorando diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione specialmente qualora dovesse riqualificarsi alla Champions League.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Zeki Celik, attualmente alla Roma. Secondo Schira, il difensore avrebbe già rifiutato due proposte di rinnovo ed è pronto a lasciare a parametro zero. Sul giocatore si registrano gli interessi di Juventus e Inter, oltre a numerosi club stranieri.

L’esterno turco piace anche a squadre di Premier League e Bundesliga, segno di una concorrenza molto ampia. “Ci sono almeno dieci squadre su di lui”, ha spiegato Schira, sottolineando come la possibilità di acquistarlo senza costo del cartellino renda l’operazione particolarmente appetibile sul mercato internazionale.

Grande attenzione anche su Marco Palestra, giovane talento di proprietà dell’Atalanta e protagonista in prestito al Cagliari. Il giornalista paragona la sua crescita alla parabola vissuta da Dejan Kulusevski, esploso lontano da Bergamo prima di diventare un pezzo pregiato del mercato europeo.

Secondo Schira, il futuro di Palestra dipenderà molto dalle sue prestazioni con la Nazionale dell’Italia. Un eventuale Mondiale da protagonista potrebbe far salire la valutazione fino a 50 milioni di euro, cifra che oggi si aggira intorno ai 40 milioni e che attirerebbe soprattutto i grandi club inglesi.