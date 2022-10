Non solo Correa, il Newcastle anche su McKennie

I magpies si sarebbero inseriti nella corsa a Weston McKennie, che già da gennaio potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi in Premier

Nuova pretendente per Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è nel mirino di tanti club a livello europeo, con la Juventus che non lo ritiene incedibile. Il calciatore potrebbe finire sacrificato sull’altare del mercato, con le squadre di Premier League pronte a saltare alla gola dei bianconeri.

Fino ad oggi si era fatti avanti primariamente il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte, ma ora sembrerebbe esserci una nuova pretendente. Infatti, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il centrocampista bianconero e potrebbe fare un tentativo per lui a stagione in corso.

Offerta nel mese di gennaio

Il calciatore bianconero è stimatissimo da Fabio Paratici, che lo portò a Torino proprio quando era il direttore sportivo della Juventus. Antonio Conte apprezza il profilo e avrebbe dato il via libera per un suo eventuale arrivo a Londra.

Il Newcastle, però, sembra essere una forte pretendente per il giocatore tanto da volerlo prelevare nei prossimi mesi. Un’offerta potrebbe essere fatta in inverno, con i magpies che avrebbero intenzione di arrivare addirittura ai 40-45 milioni di euro richiesti dai bianconeri.

Ipotizzabile anche una cifra inferiore, con la Juventus che potrebbe accontentarsi – si fa per dire – di 30-35 milioni di euro. I bianconeri hanno bisogno di soldi specialmente per via del buco a bilancio di oltre 200 milioni. Intanto il Newcastle pondera il doppio colpo dall’Italia: Joaquin Correa e McKennie, due calciatori per circa 70-80 milioni di euro.