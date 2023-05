Non solo Europa League: è Roma contro Siviglia per Veltman

Il giocatore olandese è interessante sia per le sue qualità fisiche e tecniche, sia per la sua versatilità, in quanto può giocare sia come difensore centrale che come terzino destro

Siviglia e Roma hanno messo gli occhi sul difensore del Brighton Joël Veltman, il cui contratto scade il prossimo giugno. L’olandese potrebbe trasferirsi gratuitamente, il che lo rende un obiettivo molto interessante per entrambi i club.

Il 31 maggio, Siviglia e Roma si affronteranno nella finale di Europa League. Il Puskás Aréna di Budapest sarà lo scenario di un duello emozionante in cui i sivigliani cercheranno di consolidare la loro posizione di club più vincente nella storia di questo prestigioso torneo, avendo già vinto il trofeo per sei volte. Tuttavia, al di là della finale, le due squadre potrebbero incrociarsi anche sul mercato dei trasferimenti.

Secondo Estadio Deportivo, sia il Siviglia che la Roma hanno mostrato interesse per l’ingaggio dello stesso giocatore: Joël Veltman, esperto difensore del Brighton. Il giocatore olandese è interessante sia per le sue qualità fisiche e tecniche, sia per la sua versatilità, in quanto può giocare sia come difensore centrale che come terzino destro.

Inoltre, la situazione contrattuale di Veltman lo rende un’ottima opportunità per le squadre interessate. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, il giocatore potrebbe trasferirsi a un altro club quest’estate senza alcuna spesa di trasferimento. Il 31enne Veltman ha una grande esperienza, avendo giocato con l’Ajax Amsterdam fino al 2020 prima di trasferirsi in Premier League con il Brighton. Con la squadra inglese, il difensore ha collezionato 104 presenze ufficiali, segnando tre gol e fornendo tre assist. Ha inoltre rappresentato l’Olanda 28 volte a livello internazionale.

Cosa c’è di concreto?

L’interesse di Siviglia e Roma per Joël Veltman dimostra il valore e il riconoscimento che il giocatore ha acquisito nel corso della sua carriera. La sua versatilità e la sua esperienza sarebbero un’ottima aggiunta per entrambe le squadre, fornendo solidità difensiva e contribuendo sia in aria che nella corsa al pallone.

La finestra di trasferimenti estiva sarà cruciale per Siviglia e AS Roma, e il potenziale ingaggio di Joël Veltman aggiungerebbe qualità e profondità alle rispettive squadre. Solo il tempo ci dirà quale strada prenderà il talentuoso difensore olandese e quale club riuscirà ad assicurarsi i suoi servizi per la prossima stagione.