Non solo Fiorentina: anche il Napoli su Vitor Roque

Il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa per il giovane Vitor Roque. L’attaccante brasiliano piace anche alla Fiorentina, ma il prezzo di cartellino è alto

Qualche mese fa si parlava di prestito per Vitor Roque, ma ora il Barcellona sembra intenzionato anche a cedere davanti a determinate condizioni. Il talento brasiliano fa gola a parecchi, specialmente perché la situazione economica dei catalani sembra essere terreno fertile per le squadre intenzionate a rafforzarsi.

Già Marc Guiu sta facendo gola al Chelsea, i londinesi sono disposti a pagare la clausola di rescissione di 6 milioni di euro, con Vitor Roque pezzo pregiato per gli spagnoli. Così tanto pregiato da aver già fatto il prezzo, che ha già incuriosito Napoli e Fiorentina in Italia.

Non solo le italiane: il Barcellona fa il prezzo

Il Napoli avrebbe bisogno di un attaccante, specialmente perché Victor Osimhen potrebbe andar via. Il Barcellona venderà, un po’ a malincuore, in caso Vitor Roque per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Soldi che rappresentano la richiesta blaugrana, con la Fiorentina che non sembra intenzionata a spendere così tanto per il Tigrinho.

Sulle tracce di Vitor Roque ci sarebbero anche Atletico Madrid e Porto, orfane rispettivamente di Memphis Depay e Medhi Taremi, a cui il Barcellona non vorrebbe cedere. Il prestito con diritto di riscatto e contro riscatto o recompra potrebbe essere l’offerta giusta se la viola dovesse provarci, anche se il Napoli potrebbe tentare con i soldi. Aurelio De Laurentiis potrebbe provarci, inserendo parte dei soldi dalla cessione di Victor Osimhen o Khvicha Kvaratskhelia.