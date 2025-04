Non solo Gasperini, a giugno anche Rui Patricio lascia l’Atalanta

Tra i vari cambiamenti che ci saranno all’Atalanta a fine stagione, tra cui l’addio di Gasperini, anche l’avventura di Rui Patricio a Bergamo sta giungendo al termine e, salvo sorprese, si concluderà ufficialmente il 30 giugno 2025. Il portiere portoghese era approdato agli orobici durante la scorsa estate, firmando un contratto annuale dopo la fine del suo rapporto con la Roma. Secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com, non ci saranno ulteriori rinnovi e le strade tra il giocatore e il club nerazzurro si separeranno.

La decisione sembra rientrare in una strategia più ampia della società bergamasca, che sta già lavorando per garantire continuità e solidità al reparto portieri. Con Marco Carnesecchi ormai titolare indiscusso e fresco di rinnovo contrattuale, l’obiettivo dell’Atalanta è quello di affiancargli un secondo portiere di livello che possa integrarsi al meglio nella rosa.

Tra i nomi seguiti con attenzione dalla dirigenza c’è quello di Elia Caprile, attualmente al Cagliari ma di proprietà del Napoli. Il giovane portiere ha attirato l’interesse della Dea grazie alle sue qualità tecniche e al potenziale di crescita. Il Cagliari, però, sembra intenzionato a riscattarlo, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice.

L’Atalanta, consapevole della necessità di avere due portieri affidabili e competitivi, vuole costruire un reparto che garantisca serenità e rendimento costante durante tutta la stagione. L’obiettivo è trovare un vice-Carnesecchi capace di farsi trovare pronto in ogni occasione, senza far rimpiangere il titolare.

In attesa dell’ufficialità dell’addio di Rui Patricio, il club si muove con attenzione sul mercato per non farsi trovare impreparato. L’addio del portiere lusitano segna la fine di un breve capitolo, ma apre la porta a nuove opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta l’ambizione del club.