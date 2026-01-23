Non solo Giovane, il Napoli lavora per prendere un altro esterno a gennaio

Il Napoli sta ultimando i dettagli per ufficializzare l’acquisto di Giovane, ma viste le partenze di Noa Lang al Galatasaray e di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, la dirigenza sta pensando di aggiungere un altro tassello per completare il reparto degli esterni. A rivelarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira che sul suo canale Youtube ha lanciato l’indiscrezione dell’interesse per Nicolò Cambiaghi del Bologna.

“A Conte piace molto di più Nicolò Cambiaghi, nome che vi ho svelato in esclusiva domenica e che vi confermo. Sono arrivate conferme anche da televisioni e giornali autorevoli. Cambiaghi piace moltissimo anche a Giovanni Manna, che ha già incontrato gli agenti e avviato i dialoghi con il Bologna. Il Bologna chiede almeno 15 milioni garantiti. Il Napoli, a mercato a saldo zero, può farlo solo con una cessione.”

Dopo aver trovato la formula per prendere Giovane grazie ai bonus, magari il DS Manna può percorrere strade simili o alternative anche per l’esterno dei rossoblù e consegnare a Conte un’altra pedina anche in vista del recente infortunio di Matteo Politano.

“Tra le seconde scelte, quello più facile da prendere in prestito con diritto di riscatto è Jérémie Boga. Previsti contatti con i suoi agenti, ma anche sull’ex Sassuolo ci sono perplessità tattiche: giocatore anarchico, non amatissimo da Antonio Conte. Cambiaghi resta il preferito e il Napoli proverà a incastrare una formula particolare, simile a quella di Giovane. Il Bologna ha bloccato la partenza di Benjamín Domínguez, richiesto da Lecce, Lione, River Plate, Fiorentina e Maiorca. Se non si muove Domínguez, chissà che non si muova Cambiaghi: situazione da seguire”.

Le ultime ore di mercato saranno dunque decisive. Per ora, è corsa contro il tempo per poter avere Giovani a disposizione già per la trasferta di domenica alle ore 18:00 allo Juventus Stadium, ma i tempi sono strettissimi anche perché stasera inizia già la giornata con l’anticipo Inter-Pisa. Chiuso Giovane, o magari in parallelo, di cercherà di capire se ci sono i margini anche per Cambiaghi.