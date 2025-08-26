Non solo Hojlund, Tarallo svela sul Napoli: “Mi aspetto un ultimo tentativo per Ademola Lookman”

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando rinforzi per la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’attenzione del club partenopeo si è recentemente concentrata su Rasmus Højlund, attaccante giovane e dinamico che potrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo azzurro.

Secondo quanto dichiarato da Carlo Tarallo nella trasmissione 1 Football Club, condotta da Luca Cerchione, “Se arrivasse Højlund, il Napoli si ritroverebbe con due attaccanti dinamici, e non so se questo risolverebbe i problemi di Conte. Se non prendi Højlund non ci sono molte alternative. Non è Lukaku, ovviamente, sono due giocatori diversi, ma devi approfittare di questa situazione favorevole sul mercato“.

Oltre a Højlund, il Napoli starebbe valutando un colpo last-minute: Ademola Lookman. Tarallo aggiunge: “Mi aspetto un ultimo tentativo del Napoli per Lookman, negli ultimi giorni di mercato“. L’attaccante, noto per la sua rapidità e capacità di aggredire gli spazi, potrebbe rappresentare un’ulteriore soluzione offensiva per Conte, soprattutto in vista della stagione impegnativa tra campionato e competizioni europee.

Con Højlund e, eventualmente, Lookman, il Napoli punterebbe a consolidare il reparto avanzato con giocatori giovani e di grande prospettiva, capaci di garantire dinamismo e imprevedibilità agli attacchi partenopei. Resta da capire se questi movimenti riusciranno a soddisfare le esigenze tattiche dell’allenatore e a incidere subito sui risultati della squadra.

Solo pochi giorni fa, anche La Gazzetta dello Sport accostava Lookman al Napoli: ““Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigeriano e l’Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentiis potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia dei Percassi verso il mercato italiano”.