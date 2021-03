Non solo Hysaj e Maksimovic, anche Koulibaly e Meret sul punto di partenza

In casa Napoli tira aria di rinnovo ormai da molto tempo. Nonostante Gennaro Gattuso stia facendo di tutto per restare in corsa e posizionarsi tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League, il suo futuro così come quello di molti calciatori del Napoli è ancora un rebus. Oltre ai vari nomi fatti per sostituire l’ex tecnico del Milan, non si sa ancora quali calciatori resteranno e quali andranno via.

In effetti, le conferme o le bocciature di molti nomi della rosa azzurra dipenderanno da chi sarà il prossimo allenatore. Ci sono alcuni, però, che sembrano avere il futuro già scritto e sono ormai destinati a lasciare Castel Volturno a prescindere da chi arriverà sulla panchina attualmente occupata da Gattuso.

In particolare, sono due componenti del reparto difensivo i quasi sicuri partenti: Hysaj e Maksimovic. Specialmente il primo è uno dei più criticati specialmente dalla tifoseria partenopea che lo ritiene non all’altezza di una grande squadra. L’ex Torino, invece, complici diversi infortuni, non si è mai riuscito a esprimere ad alti livelli.

Tra gli altri nomi che invece sono in bilico e la cui permanenza dipenderà dal parere del prossimo allenatore ci sono altri due giocatori del reparto difensivo: Kalidou Koulibaly e Alex Meret.

Il difensore è stato molto vicino ad abbandonare la squadra nelle ultime finestre di mercato, ma le esose richieste di Aurelio De Laurentiis hanno impossibilitato il suo addio. Il giovane portiere azzurro, invece, vuole giocare con continuità e a Napoli è ormai in continua staffetta con Ospina.