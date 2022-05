Non solo il dubbio Spalletti, a Napoli ci potrebbe essere una vera rivoluzione in estate

Ad aprile la stagione del Napoli ha preso una piega negativa improvvisa: dopo il convincente successo fuori casa contro l’Atalanta, gli azzurri hanno raccolto solamente un punto nelle gare con Fiorentina, Roma ed Empoli compromettendo definitivamente le possibilità della lotta scudetto. Ieri è arrivata una convincente vittoria contro il Sassuolo per cercare quanto meno di assicurarsi il terzo posto.

A giugno, oltre a Lorenzo Insigne in scadenza di contratto, ci sono altri altri calciatori che potrebbero salutare come Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam (tutti in scadenza a giugno). Di questi si era parlato di un rinnovo del belga (ieri doppietta per lui contro il Sassuolo) che ad oggi non si è ancora concretizzato e ci sarà da aspettare probabilmente il termine di questa stagione.

A parlare del futuro del Napoli è stato Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione di qualche giorno fa della trasmissione “Si gonfia la Rete” in onda sulle frequenze di Radio Marte. Secondo il noto giornalista napoletano, a giugno potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione con addirittura 16 operazioni tra partenze e arrivi.

Ma la vera incognita, a prescindere dalle conferme arrivate la settimana scorsa del Presidente Aurelio De Laurentiis, resta la permanenza dell’allenatore Luciano Spalletti arrivato solamente un anno fa. La volontà del patron azzurro è quella di fare un mercato di medio livello puntando su giovani dai 10-20 milioni di euro e puntare alla qualificazione alla Champions League.

Resterà dunque da capire se il profilo di Luciano Spalletti sia adeguato a quest’esigenza e soprattutto se le sue ambizioni si allineeranno con quelle della società campana. Se così non fosse, il nome proposto da Auriemma per gestire il nuovo Napoli dei giovani sarebbe quello di Roberto De Zerbi, attualmente allo Shakthar Donetsk.