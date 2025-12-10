Non solo il Napoli: derby d’Italia per il giovane esterno

Non solo i partenopei, ma anche Juventus e Inter sarebbero sulle tracce di un giocatore che sta facendo parlare bene di sé in questa stagione. Il calciatore in questione è Marco Palestra e l’Atalanta è pronta a respingere gli assalti

Si prospetta un’estate di fuoco

La prossima sarà un’estate a suon di milioni, se continuerà così, per Marco Palestra. L’Atalanta la scorsa estate ha chiesto circa 25 milioni e la prossima potrebbe arrivare a chiedere addirittura il doppio. I bergamaschi puntano su di lui e servirà un’offerta irrinunciabile per farli traballare.

L’esterno italiano sta disputando una buona stagione in prestito secco al Cagliari, tanto da essersi ritrovato subito nel mirino delle big italiane. Il Napoli lo vuole e Inter e Juventus seguono a ruota. Per lui si prospetta battaglia.

Tentativi a gennaio?

Il Napoli potrebbe tentare approcci con la Dea già da gennaio, ma il problema è che gli orobici non vogliono cedere in inverno. L’obiettivo è farlo crescere in Sardegna, per poi aggregarlo alla prima squadra dalla prossima stagione per provare a sostituire subito Davide Zappacosta. Il Napoli e le altre due pretendenti, Juventus e Inter, però non si fermeranno. La volontà è, però, di puntare sul talento uscito dalla propria Primavera.