Non solo Inter: assalto a Lookman del Napoli

Secondo Gerardo Fasano, intervenuto ai microfoni dei colleghi di AreaNapoli, Ademola Lookman sarebbe ancora nel mirino dei partenopei che potrebbero battagliare con l’Inter per averlo

Le parole di Gerardo Fasano

Qui di seguito le parole del giornalista di Ruleta: “Mi hanno riferito nella giornata di oggi che il Napoli vorrebbe riprovarci per Lookman, viste le difficoltà per Ndoye. Il Bologna non abbassa il prezzo. Quindi ci potrebbe essere già nei prossimi giorni una nuova offerta per Lookman. Sarebbe la seguente: 45 milioni di euro più cinque di bonus. Decisamente di più rispetto ai 40 offerti dall’Inter”.

“Per questioni di equilibri Conte vorrebbe Ndoye, come detto più volte, per via degli equilibri tattici. Ma se dovesse saltare e Lookman dovesse andare altrove il Napoli potrebbe trovarsi con il cosiddetto cerino in mano, né Lookman né Ndoye. Zaccagni, causa blocco mercato della Lazio, non sarebbe acquistabile facilmente, ragion per cui attendiamoci una controffensiva. Lookman e Raspadori (piace all’Atalanta, ndr) sono due trattative slegate”.

La situazione

Appare difficile, onestamente, che il Napoli possa non pagare 40 milioni di euro per l’obiettivo primario e buttarsi, comunque, su un calciatore che viene valutato 50. L’acquisto di Lookman appare un tantino fuori quota al momento, secondo le nostre fonti, e sembrerebbe che l’Inter sia intenzionata a provare ad inserire Francesco Pio Esposito nella trattativa per provare a prendere il nigeriano.