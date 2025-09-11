Non solo Juanlu, c’è un altro obiettivo per le fasce del Napoli

Il calciomercato estivo del Napoli è stato caratterizzato soprattutto da due grandi movimenti, uno all’inizio e uno alla fine: con l’ingaggio di Kevin De Bruyne dal Manchester City, la squadra di Antonio Conte ha aggiunto un tassello di assoluta qualità anche in ottica Champions League; l’arrivo di Lucca, invece, ha garantito la sostituzione dell’infortunato Lukaku con un innesto di livello e prospettiva futura.

Tra i rumour di mercato che poi non si sono concretizzati, a lungo si è parlato di Juanlu Sánchez del Siviglia. Il DS Manna stava cercando in tutti i modi di rinforzare le fasce e dalla Spagna è comunque arrivato Gutiérrez del Girona. Tuttavia, la volontà di aggiungere elementi alla rosa il prima possibile c’è eccome, specialmente sulla destra.

A gennaio, è tutt’altro che impossibile che il Napoli non intervenga nuovamente e stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio Juanlu l’acquisto invernale, perché l’interesse del Napoli seppur non essendo riuscito a concretizzarne l’acquisto è comunque rimasto vivo e vigile per la prossima finestra.

Non solo Juanlu, infatti sempre secondo la Gazzetta, sul taccuino della dirigenza del Napoli, sarebbe finito un altro profilo che gioca in Spagna, ovvero Arnau Martínez, ex compagno proprio di Gutiérrez al Girona. Il classe 2003, dopo essere passato dalle giovanili del Barcellona, ha fatto la trafila al Girona e ora si candida a passare in un grande club.

Stando a queste indiscrezioni, è molto probabile, quindi, che le fasce del Napoli continueranno a parlare spagnolo visto che Antonio Conte potrebbe avere a disposizione un altro tassello sulle fasce da quando riaprirà il mercato.