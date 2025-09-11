giovedì, Settembre 11, 2025
HomeSportCalciomercatoNon solo Juanlu, c'è un altro obiettivo per le fasce del Napoli
Calciomercato

Non solo Juanlu, c’è un altro obiettivo per le fasce del Napoli

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Napoli
fonte: wikimedia commons

Il calciomercato estivo del Napoli è stato caratterizzato soprattutto da due grandi movimenti, uno all’inizio e uno alla fine: con l’ingaggio di Kevin De Bruyne dal Manchester City, la squadra di Antonio Conte ha aggiunto un tassello di assoluta qualità anche in ottica Champions League; l’arrivo di Lucca, invece, ha garantito la sostituzione dell’infortunato Lukaku con un innesto di livello e prospettiva futura.

Tra i rumour di mercato che poi non si sono concretizzati, a lungo si è parlato di Juanlu Sánchez del Siviglia. Il DS Manna stava cercando in tutti i modi di rinforzare le fasce e dalla Spagna è comunque arrivato Gutiérrez del Girona. Tuttavia, la volontà di aggiungere elementi alla rosa il prima possibile c’è eccome, specialmente sulla destra.

A gennaio, è tutt’altro che impossibile che il Napoli non intervenga nuovamente e stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio Juanlu l’acquisto invernale, perché l’interesse del Napoli seppur non essendo riuscito a concretizzarne l’acquisto è comunque rimasto vivo e vigile per la prossima finestra.

Non solo Juanlu, infatti sempre secondo la Gazzetta, sul taccuino della dirigenza del Napoli, sarebbe finito un altro profilo che gioca in Spagna, ovvero Arnau Martínez, ex compagno proprio di Gutiérrez al Girona. Il classe 2003, dopo essere passato dalle giovanili del Barcellona, ha fatto la trafila al Girona e ora si candida a passare in un grande club.

Stando a queste indiscrezioni, è molto probabile, quindi, che le fasce del Napoli continueranno a parlare spagnolo visto che Antonio Conte potrebbe avere a disposizione un altro tassello sulle fasce da quando riaprirà il mercato.

Articolo precedente
Napoli, l’ex Zielinski e il ‘no’ alla Juventus: sarebbe stato un tradimento troppo grande
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode