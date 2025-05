Non solo Kevin De Bruyne: Manna punta Zhegrova e Lee

Il Napoli ha vinto pochi giorni fa il quarto scudetto della sua storia e in attesa di definire il futuro di Antonio Conte ancora non certo della permanenza in azzurro, sta già piazzando i primi colpi del calciomercato estivo. Kevin De Bruyne sembra a un passo, ma il DS Manna sta già puntando altri colpi come quelli di Zhegrova, Jonathan David e Kang-in Lee.

È quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Manna, nel frattempo, è alle prese con un altro svincolato di lusso: David, 24 anni, centravanti canadese del Lille, nato a Brooklyn, New York. Un vero fulmine sul quale è al lavoro anche la Juve: la sfida è più complessa.” Il Napoli ha già fatto affari con il Lille qualche anno fa prendendo Osimhen, ma qui si tratterebbe di un parametro zero, per cui si sarebbe solo da convincere il calciatore che è seguito però anche dall’Inter.

Una trattativa che sembrerebbe iniziata già da tempo e solamente in via di definizione, invece, è quella che porterebbe un altro giocatore del Lille al Napoli, ovvero Edon Zhegrova, esterno destro tedesco naturalizzato kosovaro classe 1999.

“Il ds, però, ha in pugno Zhegrova, 26 anni, esterno kosovaro con passaporto tedesco di stanza al Lille come David, in scadenza nel 2026: il suo è un arrivo legato alle esigenze dell’allenatore. Manna ha messo nel mirino anche Kang-in Lee, 24 anni, trequartista coreano del PSG: la valutazione è alta, ma lui ha voglia di cambiare aria”.

Il coreano sarà a Monaco di Baviera tra qualche giorno per contendersi la Champions League proprio contro l’Inter, ma nelle gerarchie di Luis Enrique è indubbiamente indietro e quindi vorrebbe andare a giocare altrove, magari al Napoli, squadra in cui avrebbe più possibilità di mettersi in mostra.